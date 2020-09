Koroonaviirus jätab viis tennisisti Prantsusmaa lahtiste ukse taha

Kvalifikatsiooniturniir algab esmaspäeval ning põhiturniir 27. septembril.

"Prantsusmaa lahtiste korraldajad kinnitavad, et kaks kvalifikatsiooniturniiri mängijat andsid positiivse koroonatesti ning kolm mängijat on olnud lähikontaktis treeneriga, kel tuvastati samuti koroonaviirus," seisis Prantsusmaa tenniseliidu avalduses. "Võistluste protokollide järgi tuleb neil mängijatel olla järgmisel seitsmel päeval eneseisolatsioonis. Alates 17. septembrist oleme teinud 900 testi."

Korraldajad ei avaldanud mängijate nimesid, kes kvalifikatsiooniturniirist eemale jäävad. Küll aga on Damir Dzumhur teatanud, et ta ei saa võistlusel osaleda, kuna tema treeneril Petar Popovicil tuvastati koroonaviirus.

Prantsusmaa lahtised toimuvad 11. oktoobrini ning Prantsusmaa tenniseliit plaanib väljakutele lubada kuni 5000 pealtvaatajat päevas.

