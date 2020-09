Mäkinen: meie auto on Türgi oludes palju parem kui mullu

"Türgi ralli on väga nõudlik võistlus, kus on tõeliselt rasked teeolud. See on tõsi, et see pole seni meie tugevaim etapp olnud, kuigi me võitsime 2018. aastal, kui see oli kõigile uus etapp," tunnistas meeskonna pealik Tommi Mäkinen pressiteate vahendusel.

"Aga me oleme alates eelmise aasta rallist teinud palju tööd ja keskendunud arendustööle just sellistes tingimustes nagu Türgis. Teame, et nüüd on meie auto sellistes oludes palju parem kui eelmisel aastal ja ma arvan, et võime olla enesekindlad."

Toyota piloot Sebastien Ogier võitis koos kaardilugeja Julien Ingrassiaga Türgis mullu, kuid keeras siis Citroeni rooli.

"Mõistagi on mul eelmise aasta Türgi rallilt head mälestused, kui koos Julieniga võitsime. Edu kordamine sel aastal pole lihtne: see on kõigi jaoks raske ralli, meie jaoks teepuhastajana kindlasti veel eriti," lausus ta.

"Aga ma olen väga põnevil selle üle, mida suudame Yarisega ära teha. Meie ralli ettevalmistustestid möödusid väga hästi, me oleme kindlasti edasi arenenud, nii et näis, mis ära teeme."

Ogier juhib MM-sarja 79 punktiga, tema lähim jälitaja on võistkonnakaaslane Elfyn Evans, kes jääb üheksa silma kaugusele.

"Türgi ralli on alati raske võistlus ja võrreldes kiirete Eesti teedega on kontrast veel eriti ilmne: palju rohkem on aeglast sõitu ja erinevaid karakteristikuid," lausus waleslane.

"Kindlasti on väga palav ja tiimide jaoks füüsiliselt nõudlik, samuti autodele. Peame sellega kohanema. Mõni nädal tagasi testisime Kreekas ja auto tundus üsna hea. Loodame, et see tunne jätkub ka ralli ajal."

Autoralli MM-hooaja viiendaks etapiks kujunev Türgi ralli sõidetakse 18.-20. septembril.