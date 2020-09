Ott Tänak: Türgi ralli on MM-hooaja raskeim

"Teenida minu esimene võit Hyundaiga Eestis oli tõeliselt eriline, kuid nüüd peame keskenduma järgmisele etapile. MM-sari on tänavu lühike, mistõttu peame igast võimalusest võtma maksimumi," kommenteeris äsja Rally Estonial võidutsenud Tänak Hyundai pressiteates.

"Türgi ralli on kahtlemata hooaja kõige raskem etapp. Seal on alati väga kuum ja see on nii autole kui meeskonnale keeruline. Meie eesmärgiks on võidelda võidu eest ja jätkata jahti MM-tiitlile," lisas MM-sarja üldarvestuses kolmandat kohta hoidev saarlane.

Hyundaid esindavad Türgis lisaks Tänakule veel Thierry Neuville ja hooaja teise stardi tegev üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. "Mul on hea meel tagasi võistlemas olla," lausus Loeb, kes viimati osales MM-rallil jaanuaris Monacos. "Ma pole Türgi rallil osalenud alates 2010. aastast ja võrreldes teiste ekipaažidega, kes on viimasel kahel hooajal Türgis kaasa löönud, puudub mul kiiruskatsete osas täpsem ettekujutus."

Autoralli MM-sarjas hoiab nelja etapi järel 79 silmaga liidrikohta mulluse Türgi MM-etapi võitja Sebastien Ogier (Toyota). Teisel kohal on prantslase tiimikaaslane Elfyn Evans (70 p), Ott Tänak (66 p) on kolmas.

Tänavune Türgi rallil sõidetakse 18.–20. septembril.