Novak Djokovic tahab tõusta läbi aegade parimaks tennisistiks

Novak Djokovic usub, et ta võib võita kõige enam suure slämmi turniire ning temast võib saada kõige kauem maailma edetabeli tipus püsinud tennisist.

32-aastane Djokovic on võitnud 17 suure slämmi turniiri, mida on kaks vähem kui Rafael Nadalil ja kolm vähem kui Roger Federeril.

"Ma olen olnud alati enesekindel," tunnistas serblane. "Ma usun, et ma suudan võita enim suure slämmi turniire ja murda seejuures maailma edetabeli tipus püsimise rekordi. Need on minu selged eesmärgid."

Siiani on Djokovic olnud maailma esinumber 282 nädalat ning suutnud seda positsiooni hoida järjest 122 nädalat. Rekordid kuuluvad ka siin Federerile, kes on maailma parim olnud 310 nädalat ning püsinud liidrikohal 237 järjestikust nädalat. Šveitsi tenniselegend saab seejuures augustis 39-aastaseks. Ka Djokovic näeb end sellises vanuses veel tennist mängimas.

"Ma ei usu piiridesse. Ma usun, et need on ainult sinu ego ja sinu mõtete illusioonid," lisas Djokovic.