Nadal: ka Djokovicil tuleb end koroona vastu vaktsineerida, kui ta tahab võistelda

Rafael Nadal usub, et tipptennise jätkamiseks peaksid olema kõik mängijad koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Sealhulgas ka Novak Djokovic, kes on andnud varem märku, et tema sellest huvitatud ei ole.

"Mina isiklikult olen vaktsineerimise vastane ja ma ei soovi, et keegi sunniks mind end vaktsineerima selleks, et saaksin reisida," lausus Djokovic aprilli lõpus antud intervjuus. Nadal usub, et Serbia tipptennisistil ei jää lõpuks muud valikut, kui ta edasi mängida tahab.

"Keegi ei saa kedagi sundida, kõik on vaba tahtega inimesed," rääkis Nadal. "Aga tõele otsa vaadates, kui ta kuulub sellesse ringi, mis nii otsustab, siis tal ei jää muud valikut. Ühesõnaga, kui otsustatakse, et ohutuks reisimiseks on vajalik vaktsineerimine, siis ka Djokovicil tuleb seda teha, kui ta tahab tipptennisega jätkata."

Nadal lisas, et seejuures ei pea ta ainult Djokovici silmas, vaid kõiki mängijaid.