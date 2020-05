Djokovic tahtis mullu karjääri lõpetada

Serblase abikaasa Jelena Djokovici sõnul teatas 17-kordne suure slämmi turniirivõitja pärast kõrgetasemelise Miami turniiri neljanda ringi kaotust Roberto Bautista Agut'le, et ei soovi enam mängida. Just enne Miami turniiri oli Djokovic konkurentsist langenud Indian Wellsis, kus jäi kolmandas ringis alla Philipp Kohlschreiberile.

"Ta ütles mulle, et loobub ja see on kõik," rääkis Jelena Djokovic. "Ta kaotas Miamis, see oli kohutav kaotus. Ta kogus meid kõiki kokku ja ütles, et talle aitab: rääkige mu sponsoritega, tahan kõik oleks selge. Ma ei tea kas lõpetan kuueks kuuks, aastaks või igaveseks."

Teatavasti Djokovic karjäärile joont alla ei tõmmanud ja samal suvel võidutses serblane Wimbledonis ning tänavu jaanuaris Austraalia lahtistel.

Hiljuti on maailma esireket tennisemaailmas poleemikat tekitanud enda vastuoluliste kommentaaridega koroonaviiruse osas, öeldes, et ei taha end selle vastu vaktsineerida, ehkki tulevikus ei pruugita kaitsesüstita mängijad rahvusvahelistele turniiridele lubada.