Toyota tehniline direktor: vaatamata vähestele testidele on uus auto juba praegu väga kiire

Kuigi koroonaviiruse pandeemia tõttu on WRC-sarja meeskonnad saanud uue hooaja masinaid loodetust vähem testida, siis on Toyota rahul oma uue põlvkonna ralliauto Yaris GR-iga.

"Me saime aasta alguses oma masinaid väga vähe testida. Kiiruga katsetasime ralliautosid Soomes ja Rootsis, kus saime aimu, et asjad töötavad," rääkis Toyota tehniline direktor Tom Fowler väljaandele DirtFish. Seejärel prooviti masinaid Hispaanias, kus põhisõitjad valmistusid Mehhiko MM-etapiks. "Kilomeetreid jäi sealgi väheks, kuna me ei tahtnud hommikul rajale minna. Vajasime värsket kruua Mehhikoks valmistumiseks, sestap katsetasime uusi autosid vaid pärastlõunal."

Fowler tunnistab, et vaatamata vähesele testimisele on tagasiside olnud väga hea. "Me pole veel päris seal, kus me tahame olla, aga uus auto on juba praegu peaaegu sama kiire kui vana," lisas Fowler.

Ralliautode testimisel on sees pikem paus, kuna Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) seadis piirangud, mis näevad ette, et masinaid ei või testida maikuu lõpuni.