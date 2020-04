Djokovic ei taha end koroona vastu vaktsineerida, aga võib olla sunnitud

"Mina isiklikult olen vaktsineerimise vastane ja ma ei soovi, et keegi sunniks mind end vaktsineerima selleks, et saaksin reisida," lausus Djokovic pühapäeval Facebooki otseülekannete keskkonnas.

"Aga kui see muutub kohustuslikuks, mis siis saab? Pean langetama otsuse. Mul on selles küsimuses oma seisukohad ja ma ei tea, kas need mingil hetkel muutuvad."

Sarnaselt muu spordiga on rahvusvaheline tennis hetkel koroonaviiruse pandeemia tõttu pausil. Wimbledoni tenniseturniiri tänavu ei toimu ja Prantsusmaa lahtised on lükatud edasi sügisesse.

Märtsis sõnas endine maailma esireket Amelie Mauresmo, et turniiridega ei tohiks jätkata enne, kui mängijad saavad viiruse vastu vaktsineeritud. Vaktsiin võib valmida aga alles järgmisel aastal.