M-Spordi juht: Evansil on karjääris tõenäoliselt otsustavad hetked

M-Sport Fordi autorallimeeskonna pealiku Richard Milleneri sõnul teab tänavuseks hooajaks Toyota ridadesse siirdunud waleslane Elfyn Evans, et käes on tema karjääri otsustavad hetked.

31-aastane Evans oli kogu senise karjääri sõitnud Fordiga ning teenis 2017. aastal kodusel Walesi rallil ka karjääri esimese etapivõidu. Nii 2017. kui ka 2019. aasta lõpetas ta MM-sarjas viiendana.

Tänavuseks hooaja Toyotasse siirdunud sõitja alustas uues keskkonnas suurepäraselt, sest võitles tõsiselt võidu eest juba hooaja avaetapil Monte Carlos ja tuli kolmanda kohaga lõppenud ralli järel Rootsis esimeseks.

Kui väljaanne DirtFish küsis Milleneri käest, kas põhjuse võib leida tehasetiimi toes, vastas britt: "Ma arvan, et natuke küll, aga peamine on ikkagi see, et ta on ise edasi liikunud," lausus M-Spordi boss.

"Ta teab, et see on tema võimalus end tõestada ning tema karjääri seisukohalt on see tõenäoliselt otsustav moment. Ma arvan, et sellises punktis ta teadis, et peab pingutama.

"Tiimist sõltumata keeras ta juba eelmise aasta lõpus uue lehekülje ja näitas hooaja esimestel rallidel täpselt seda, kui hea ta on," jätkas Millener. "Soovin talle edu ja me kõik tahame, et ta tuleks maailmameistriks."

Kui Evansil peakski see õnnestuma, saab temast Colin McRae (1995) ja Richard Burnsi (2001) järel kolmas britist autoralli maailmameister.