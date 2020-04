Wimbledoni pealik: võib juhtuda, et tänavu tennist rohkem ei mängita

Wimbledoni korraldava All England Lawn Tennis Clubi pealiku Richard Lewise sõnul võib koroonaviiruse pandeemia tipneda sellega, et tänavu profitennist rohkem ei mängita.

Üleilmne pandeemia on külvanud spordikalendris rohkelt segadust ning sel nädalal teatasid Wimbledoni slämmiturniiri korraldajad, et võistlus jääb esmakordselt pärast Teist maailmasõda ära. Mais algama pidanud Prantsusmaa lahtised on lükatud sügisesse ning ATP ja WTA turniiride võistluspaus kestab vähemalt 13. juulini.

"Optimist minus – ja ma olen harva optimistlik – loodab endiselt, et kõvakatte hooaeg USA-s saab siiski peetud," kommenteeris Lewis. "Loodetavasti olukord mõnevõrra paraneb ja tuhandepunktilised turniirid nagu Montreal, Toronto ja Cincinnati saavad enne US Openit siiski toimuda."

"Paraku teame kõik, et see on praegu ebatõenäoline. Pole võimatu, et tänavu rohkem tennist ei mängita, kuid loodame siiski, et nii US Open kui Prantsusmaa lahtised saavad peetud."