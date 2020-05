Prantsusmaa lahtiseid valmistutakse korraldama pealtvaatajateta

"Me ei ole välistanud ühtki varianti, kuid kõige tähtsamad on mängijad ja matšid. Miljonid vaatajad üle kogu maailma ootavad seda sündmust. Turniiri korraldamine suletud uste taga lubaks edasi minna teleõiguste müügiga, millel on meie ärimudelis tähtis roll. Sellest ei saa mööda vaadata," rääkis Guidicelli. "Roland Garros on Prantsusmaa tennises juhtivaks jõuks. See hoiab meie süsteemi üleval. Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste käive on 260 miljonit eurot ja see moodustab 80% tenniseliidu tuludest."

Guidicelli sõnul ei kahetseta otsust, et turniir tõsteti mai lõpust septembri lõppu. Esialgu peaks võistlus algama 20., ent Guidicelli ei välista varianti, et see võidakse lükata nädala jagu edasi. "Ma pean sel teemal veel läbirääkimisi ATP presidendi Andrea Gaudenzi, WTA presidendi Steve Simoni ja ITF-i juhi David Haggertyga," lisas Guidicelli. "Meie koostöö sujub hästi, aga lõplike otsuste vastu võtmiseks on veel vara."