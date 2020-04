Tenniseorganisatsioonid panid mängijate rahaliseks toetamiseks seljad kokku

Tingituna üleilmsest koroonaviiruse pandeemiast on kõik WTA, ATP ja ITF-i turniirid vähemalt 13. juulini tühistatud. Ära on jäetud Wimbledoni slämmiturniir, edasi on lükatud Prantsusmaa lahtised. Et pikk võistluspaus mõjutab paljude profitennisistide toimetulekut, on otsustanud turniire korraldavad organisatsioonid tennisiste ühiselt aidata.

"See on meil võtnud natuke aega, aga suurepärane uudis on see, et võtame probleemi korralikult käsile," kommenteeris ITF-i president David Haggerty New York Timesile. Ehkki abipaketi üksikasjade osas jätkuvad veel läbirääkimised, on selle rahaliseks mahuks eeldatavasti enam kui kuus miljonit dollarit (u 5,523 miljonit eurot).

Abiraha hakkavad jagama meeste profitennise katuseorganisatsioon ATP ja naisproffe esindav WTA. Toetust saavad mängijad, kes ei kuulu üksikmängu maailma edetabelis 200 parema hulka.