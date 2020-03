Portugali ja Sardiinia MM-rallid lükati edasi

Et Portugalis on kehtestatud eriolukord ning Itaalias kehtivad üleriigiliselt karmid liikumispiirangud, olid kohalike võimudega aru pidanud Rahvusvaheline Autospordiliit FIA ja WRC promootor ühel meelel, et sellistes tingimustes võistlusi korraldada ei saa.

Portugali MM-ralli toimunuks algse plaani kohaselt 21.–24. mail. Hooaja kuues ralli Sardiinias leidnuks aset kaks nädalat hiljem, 4.–7. juunil.

Mullu võidutses Portugalis veel Toyota roolis istunud Ott Tänak ning Sardiinias hispaanlane Dani Sordo.

Portugali ja Sardiinia rallide uued kuuepäevad on veel selgumisel. Hetkese seisuga toimuks järgmine autoralli MM-sarja etapp 16. juulil Keenias.