Ogier: see on imelik võit ja sellistes oludes on raske tähistada

"See oli hea nädalalõpp. Meil oli stardist alates hea enesetunne ning kasutasime oma võimaluse ära ja kerkisime reedel liidriks," lausus Ogier meeskonna pressiteate vahendusel.

"Täna [eile - toim.] oli meil parem stardipositsioon, pingutasime algusest peale ja suurendasime vahet. Seejärel püüdsime asja lõpuni kontrollida."

"See on imelik võit ja sellistes oludes on raske tähistada," jätkas prantslane. "Aga tänu tiimile, kes on teinud sel nädalalõpul fantastilist tööd. Auto oli terve nädalalõpu veatu. See oli tõesti kiire ja töökindel ning saime meistrivõistluste arvestuses head punktid."

Hooaja esimesel etapil Monte Carlos teiseks tulnud ja Rootsis neljandana lõpetanud Ogier kerkis ühtlasi 62 punktiga MM-sarja liidriks. Tiimikaaslane Elfyn Evans jääb kaheksa silma kaugusele.