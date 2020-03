Latvala ei usu, et edasilükatud MM-etapid üldse toimuvad

Soome rallipilooti Jari-Matti Latvalat ajab nördima WRC asjaosaliste jutt erinevate MM-rallide edasilükkamisest. Tema ei näe võimalust, et neid saaks aasta teises pooles pidada.

Autoralli MM-sarjas on hetkel peetud kolm etappi, koroonaviiruse pandeemia tõttu on edasi lükatud järgmised osavõistlused Argentinas, Portugalis ja Sardiinias. Teatavad küsimärgid on ka Keenia ja Soome etappide osas.

Siiski pole korraldajad rääkinud rallide ärajätmisest, vaid esialgu kõigest edasilükkamisest. "Kuhu need rallid viia?" küsib Latvala väljaandele Rallit.fi antud intervjuus.

"Hooaja ülejäänud osa kalender on juba praegu tihe. Logistiliselt pole see võimalik ja arvestada tuleb ka kulude jäämisega mõistlikkuse piiridesse. Sinna ei saa rohkem rallisid suruda," ütles soomlane.

Hetkeseisuga toimub Keenia ralli juuli keskel, siis augusti alguses sõidetakse Soomes, septembris Uus-Meremaal ja Türgis, oktoobris Saksamaal ning hooaeg lõpetakse Walesis ja novembri keskel Jaapanis.

"Ma ei näe muud valikut, kui jätta ära Türgi ralli ja asendada see Portugaliga. Ma ei usu, et Sardiinias sel aastal sõidetakse," jätkas 34-aastane Latvala.

"Pärast Jyväskylät võisteldakse Uus-Meremaale ja viimane ralli on Jaapanis. Konteinerid on juba maailma selles otsas. Pole lootust tuua need äkki Argentinasse. Selle võib ära unustada."

Latvalal selleks hooajaks ühessegi meeskonda kohta ei jagunud, kuid mõned etapid loodab ta erasõitjana kaasa teha. Nii osales soomlane hooaja teisel rallil Rootsis, kus tuli aga viiendal katsel katkestada.