Ogier: minu arvates ei oleks Mehhiko ralli tohtinud toimuda

Prantslane oli esimene piloot, kes juba neljapäeval tõstatas maailmas vohavat koroonaviirust arvestades küsimuse ralli läbiviimise otstarbekuse kohta.

Laupäevaks olid kõik tiimid jõudnud üksmeelele, et võistlus tuleb pooleli jätta, kuna vastasel juhul ähvardasid osalejaid riigipiiride sulgemise tõttu ebameeldivused.

"Minu arvates ei oleks see ralli tohtinud toimuda. Mitte miski pole olulisem kui inimelud ja kartsin terve nädalalõpu, et paneme oma Mehhiko sõbrad ohtu," vahendab Ogier'd väljaanne Motorsport.com.

"Mul on kahju, et me ei olnud võimelised veetma ühist aega fännidega, kes on siin alati nii soojad, aga tähtis oli tagada kõigi heaolu."

Autoralli MM-sarja tuleb nüüd pikem paus, kuna aprilli lõppu määratud Argentina ralli lükati ja praeguse kava kohaselt peaks järgmine etapp leidma aset 21.-24. mail Portugalis, kuid koroonaviirus võib ka seda plaani mõjutada.