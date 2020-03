Adamo: otsus ralli peatada oli üksmeelne

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestavad paljud riigid reisikeelde ning nii võistkonnad, Mehhiko ralli korraldajad kui WRC promootor olid ühiselt nõus, et prioriteediks peab olema inimeste ohutus. Et laupäevase võistluspäeva järel on läbitud enam kui 75% ralli kogupikkusest, jagatakse Mehhiko rallil punkte täies mahus. Punktikatset seekord ei toimu.

"Mehhiko ralli pooleli jätmine oli kõigi osapoolte üksmeelseks otsuseks," rääkis Hyundai pealik Andrea Adamo WRC pressiteate vahendusel. "Olukord on kiiresti arenenud ja me ei saanud seda enam edasi lükata. Usume, et täna õhtul ralli lõpetada on õigeks otsuseks."

"Toetame täielikult kohalikke korraldajaid, FIA-t ja WRC promootorit," kinnitas M-Spordi tiimiboss Richard Millener. "Kuigi meie võistlejahing oleks tahtnud ralliga jätkata, peame mõtlema laiemalt. Et USA-s ja Euroopas kehtestatakse praegu erinevaid reisikeelde, on meie prioriteediks see, et kõik võistkonnaliikmed pääseksid ohutult tagasi koju."

"On kahju, et seekordne Mehhiko ralli niimoodi lõppeb, sest tegemist on fantastilise võistlusega," lisas Toyota pealik Tommi Mäkinen. "Aga peame meie võistkonnaliikmete jaoks tagama võimaluse ohutult pääseda oma perede juurde, seega on see õige otsus."