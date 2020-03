Magnus Kirt: olen tavapärases treeningrütmis tagasi

"Jah, ma olen terve! Võin seda öelda. Olen tavapärases treeningrütmis tagasi," lausus Kirt saatele "Hommik Anuga".

"On loogiline, et sellise vigastuse juures võtab samale tasemele, kus olin, tagasijõudmine natuke aega. Kindlasti ei saa praegu märtsis öelda, et viskan oda väga kaugele või väga tugevalt."

"Aga oleme jõuliselt sinnapoole liikumas," jätkas Kirt. "Trennid sujuvad ilusti, tõusvas joones ja ptüi-ptüi-ptüi ei ole olnud ühtegi tagasilööki, mis oleks pidurdanud."

Kirdile tuli kindlasti kasuks, et olümpiamängud lükati aasta võrra edasi. "Meie tiim ei ole tahtnud nii isekad olla, et me oleks lootnud, et see lükatakse järgmisesse aastasse," lausus Eesti rekordiomanik.

"Mina olen üks sportlane tervest koondisest, kes olümpiale läheb. Tervetel sportlatsel lükkab see kindlasti plaanid pea peale, peavad hoopis teistmoodi valmistuma. Grand old man'id, kes plaanisid viimast olümpiat teha.-. seda enam neile teeb see olukorra raskemaks."

"Aga meie vaatevinklist - iga päev, mille võidame, on meile positiivne," jätkas Kirt. "Kui olümpia oleks toimunud õigel ajal, oleks olnud väga suur võidujooks ajaga ja võib-olla ka natuke rohkem riske oleks hõlmanud ettevalmistus suveks."

"Aga nagu Indrekuga [abimehe Indrek Tustitiga - toim.] rääkisime, kindlasti ei tahaks oma plaane muuta. Kindlasti üritame valmistuda ka selleks hooajaks ja olla võistlustules sellel hooajal. See annab meile rohkem aega olümpiaks valmistuda, aga mitte hooajaks."

Praegu Tõrvas harjutav Kirt treeningvõimaluste üle ei kurda. "Õnneks on läinud ilmad paremaks ja oleme saanud mõned trennid teha välitingimustes. Suureks abiks on jõusaal, mis kunagi sai isa ja tema partneri poolt ehitatud;" tundis ta heameelt.

"Seal on väga head võimalused teha jõusaalitreeninguid, visata topispalli, kuuli. Selles suhtes väga suurt erinevust võrreldes Tallinna treeningutega ei ole."