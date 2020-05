Magnus Kirt: kui võtta indikaatoriks meetrid, siis olen jõudsalt edasi liikunud

Kui palju on eriolukord mõjutanud Kirdi igapäevatööd? "Eks ta mingil määral kindlasti on. Praegusel hetkel peaksime olema Hispaanias laagris ja oleks nii-öelda viimane lihv eesolevaks hooajaks. Minu puhul on väga määravaks ka soojade ilmade olemasolu, mis kiirendaks taastumisprotsessi. See osa on erinev eelmisest aastast," rääkis odaviskaja ERR-ile.

Kui oluline on võimalus saada praegu Audentese spordikeskuses treenida? "Alternatiiv on väljas treenida, aga õlg vajaks sooja ilma ja lihtsalt kaotaksin visete arvus. Tänane ilm on päris okei, aga kui vaatasime järgmise nädala ilmateadet, siis ilmad ei ole kõige soojemad ja minu jaoks oleks oluline kasutada veel Audentese sisehalli viskevõimalust. Loodetavasti suudavad kiiresti leida lahendused ja äkki kuidagi saab siin edasi treenida."

Kui palju on Kirt saanud visketreeninguid teha ja kui lähedal on ta samale tasemele, mis aasta eest? "Visketreeningute hulk on sama, nagu oli eelmisel aastal. Selline kolm korda nädalas, trennis sada viset või võib-olla natuke rohkem. Kindlasti ma ei ole sellele tasemel, kus ma olin samal ajal eelmisel aastal, aga usun, et oleme päris jõudsalt edasi liikunud. Kui võtta indikaatoriks meetrid, siis oleme jõudsalt edasi liikunud ja loodetavasti suudame seda edasipidigi teha."

Kas õlavigastus sunnib veel praegugi midagi ettevaatlikumalt tegema? "Kindlasti nõuab ta rohkem tähelepanu, harjutusi. Rohkem taastusravi enne ja peale trenni. Ma arvan, et see jääb mind saatma terve karjääri jooksul. See õlg vajab rohkem tähelepanu ja usun, et see ei ole võib-olla ka halb. Loodetavasti teeb see õlga veel tugevamaks kui enne."

Kui palju häirib täielik teadmatus võistluste osas? "Mina ikkagi taastun veel vigastusest ja kui oleks kergejõustikuhooaeg tavapäraselt hakanud, siis mai keskpaigas ma starte poleks tegema hakanud. Oleksingi sihtinud olümpiamänge ja oleks läinud päris kiireks ka selleks ajaks valmis jõudmisega, aga praegusel hetkel ise keskendun ainult sellele, et olla terve augustikuuks, septembrikuuks, kus juttude järgi mõned võistlused pihta hakkavad. Eks ole näha, kas olen selleks ajaks stardivalmis, või mitte."

Olümpiamängud ja Euroopa meistrivõistlused jäävad tänavu ära. Kui oluline on ikkagi tänavu võistelda saada? "Muidugi on see minu jaoks väga oluline. Kui vähegi oleks võimalust, et saaksin end võistlusvalmis, siis üritaksin seda sajaprotsendiliselt nautida, et jälle tippkonkurentsis võistelda. Muidu mul ei oleks motivatsiooni trennis käia ja nii palju trenni teha kui ma praegu teen. Isegi kui ei ole see hooaeg võistlusi, siis sportlased peaksid ikkagi mõtlema selliselt, et nad valmistuvad ikkagi tipptasemel võistlusteks, sest kui jätta üks hooaeg vahele või võtta väga kergelt, siis ma arvan, et seda raskem on pärast seda taset jälle saavutada."