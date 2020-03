Tenniseliit lükkas Fed Cupi finaalturniiri edasi

Uuenduskuuri läbinud Fed Cupi esimene finaalturniir pidi toimuma 14.-19. aprillini Ungari pealinnas Budapestis.

"Pärast hoolikat kaalumist ja arutelusid ITF-i juhatuse ning kohaliku korralduskomitee vahel ja võttes arvesse Ungari valitsuse tänast otsust, et kõik siseruumides toimuvad üritused, kus osaleb enam kui sada inimest, tuleb tühistada, peame kurbusega teatama, et oleme sunnitud Fed Cupi finaalturniiri edasi lükkama," seisis ITF-i pressiteates.

ITF-i teatel soovivad nad siiski tänavu finaalturniiri läbi viia ja seetõttu peavad nad läbirääkimisi nii Ungari valitsuse, Ungari tenniseliidu kui ka naiste profitennise katuseorganisatsiooni ehk WTA-ga. Kuna Fed Cupi finaalturniir on ka olümpiakvalifikatsiooniturniir, peetakse lisaks läbirääkimisi Rahvusvahelise Olümpiakomiteega.

Lisaks Fed Cupi finaalturniiri edasilükkumisele lükati teadmata ajaks edasi ka 17. ja 18. aprillil toimuma pidanud Fed Cupi play-off-mängud.

"Oleme väga pettunud, et pidime sellised otsused vastu võtma, aga me ei taha riskida mängijate, kaptenite, korraldajate ega pealtvaatajate heaolu ja tervisega. See otsus ei tulnud kergelt, aga see viirus pole naljaasi, alaliiduna peame olema vastutustundlikud. Praegune olukord on suurem kui sport," ütles ITF-i president David Haggerty. "Finaalturniiri ja play-off'ide uued kuupäevad teatatakse esimesel võimalusel, võttes arvesse, millises seisus on viiruselevik."