UAE velotuuril nakatus kaks osalejat koroonaviirusesse, võistlus katkestati

Korraldajate sõnul olid nakatunud võistlusel osalenud. Velotuuril jäi pidada veel kaks etappi, kuid nüüd testitakse ka teisi tuuril osalenud rattureid. "Turvalisus on meie number üks prioriteet," kommenteerisid korraldajad. "Otsus langetati tingituna soovist tagada kõikide osalejate heaolu."

Pärast neljapäeval peetud tuuri viiendat, 162-kilomeetrist etappi Al Ainist Jebel Hafeeti, oli võistluse üldliidriks britt Adam Yates (Mitchelton-Scott). Tema edu teist kohta hoidnud sloveeni Tadej Pogacari (UAE-Team Emirates) ees oli minut ja üks sekund. "On kahju, et UAE velotuur katkestati, aga inimeste tervis on peamine," kommenteeris Yates sotsiaalmeedias. "Ootame testimist ja peame püsima hotellis, kuni pole öeldud teisiti."

Koroonaviirusesse on üle maailma nakatunud enam kui 80 000 inimest. Haigusesse on surnud ligi 2800 inimest, neist enamik Hiinas.