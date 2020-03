Karantiinis olev rattatiimi direktor ähvardab alustada näljastreiki

Pärast seda, kui UAE velotuur neljapäeval koroonaviiruse tõttu pooleli jäeti, on Damiani pidanud olema võistkonna hotelli neljandal korrusel karantiinis. Kui tiimi ratturid Nathan Haas ja Attilio Viviani on sotsiaalmeedias olukorra üle nalja visanud, teatas Damiani esmaspäeval Itaalia veebilehele Tutto Bici saadetud kirjas, et isolatsioonis oldud periood on "ületanud normaalsuse piiri".

Keep fit during your quarantine https://t.co/Mtn3PTVcYX — Nathan Haas (@NathanPeterHaas) March 1, 2020

Damiani sõnul on Cofidise ratturite ja teiste võistkonnaliikmete testid olnud negatiivsed, kuid sunniviisiline eraldamine jätkub, sest osadel samal korrusel elanud inimestel esinesid haiguse sümptomid. "Inimesed, kellel usuti koroonaviirus olevat, viidi haiglasse," kirjutas Damiani.

"Tahan kinnitada, et Cofidise tiimil pole haigust tuvastatud ja oleme jätkuvalt siin kinni põhjusel, et elasime neljandal korrusel, kuigi nädala jooksul kohtusid ja elasid tundide kaupa koos vähemalt 500 inimest. Annan teada, et kui olukord lähima paari tunni jooksul ei lahene, alustan sõitjate ja ülejäänud personali kaitsmiseks näljastreiki," lisas Cofidise spordidirektor.

Cofidis, kus on aastate jooksul sõitnud nii Rein Taaramäe, Gert Jõeäär kui Janek Tombak, kuulus pea kümme aastat Pro Continental taseme tiimide sekka, kuid kutsuti selleks hooajaks tagasi rattaspordi kõrgeimasse seltskonda World Touri.