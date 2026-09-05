Pogacar sõlmis koduklubiga pika lepingupikenduse

27-aastane Pogacar kuulub Team Emiratesi hingekirja juba 2019. aastast. Selle aja jooksul on ta saavutanud viis Prantsusmaa velotuuri üldvõitu ja võidutsenud ühe korra Itaalia velotuuril, lisaks võitnud lugematul hulgal veel erinevaid mainekaid velotuure ja ühepäevasõite.

"Loodan rattaspordis veel palju saavutada ja usun, et Team Emirates on selleks kõige õigem meeskond. Olen selles meeskonnas kohe algusest peale koduselt tundunud," kommenteeris Pogacar pressiteate vahendusel.

Ühtlasi kinnitas Team Emirates, et Pogacar sel hooajal rohkem ei võistle. Sloveen kukkus praegu toimuval Hispaania velotuuril kaheksandal etapil nii raskelt, et murdis rangluu ja kõige alumise kaelalüli.

"Loomulikult ma ei soovinud oma hooaega sellisel viisil lõpetada. Hetkel on minu jaoks kõige olulisem anda kehale korralikult aega taastumiseks," ütles Pogacar.