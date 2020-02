Saaremaa euromäng lükatakse koroonaviiruse tõttu edasi

Saaremaa oleks pidanud Milanosse sõitma juba homme, ent tänase Balti liiga kohtumise järel teatas mänedžer Hannes Sepp meeskonnale, et kohtumine on teadmata ajaks edasi lükatud. "Milla me saame mängida, mis kõik edasi hakkab toimuma - täna ma jään praegu vastuse võlgu. Me tegeleme sellega ja võib-olla homme hommikuks on rohkem infot, millal see mäng peetakse. Homme me Itaaliasse ei sõida."

Kodumäng peaks Saaremaal aset leidma 4. märtsil, kuid ka selle toimumine on praegu veel lahtine. "Teine mäng on alati hea kodus mängida, kuna teises mängus sõltub, kas tuleb kuldne geim. Seda on hea kodus mängida ja me ei taha teise mängu õigust ära anda. Vaatame, mida ütleb Euroopa võrkpalliliit ja loodame leida mingisuguse mõistliku lahenduse."

Itaalias on koroonaviirusesse nakatunud 130 inimest. Ligi tosin linna on karantiini pandud; ülikoolid, muuseumid ja kinod on suletud ning spordivõistlused edasi lükatud, nende hulgas ka mitmeid Itaalia kõrgliiga jalgpallimänge.