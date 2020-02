Inglismaa kõrgliigaklubi keelas koroonaviiruse hirmus ära kätlemise

"Meil on selline traditsioon, et hommikul kui nähakse üksteist, siis käteldakse. Arsti soovitusel me lõpetasime selle," rääkis Bruice. "Õnneks on meil olemas suurepärane arst, kes meid asjade käiguga kursis hoiab. Sarnaselt kõikide teistega oleme ka meie televiisori ees, et jälgida koroonaviirusega seotut. Loodame, et olukord ei lähe Suurbritannias hullemaks."

Koroonaviirusesse on üle maailma nakatunud enam kui 80 000 inimest. Haigusesse on surnud ligi 2800 inimest, neist enamik Hiinas. Suurbritannias on nakatunuid tuvastatud 15. Mitmed Inglismaa kõrgliigaklubid on hakanud koroonaviiruse valguses paluma treeningkeskuste külastajatel enne sisenemist täitma terviseankeete. Teiste hulka kuuluvad näiteks Londoni Arsenal ja Tottenham Hotspur.