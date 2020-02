Itaalia kõrgliiga kohtumisi plaanitakse pidada suletud uste taga

Põhja-Itaalias Lombardia ja Veneto regioonides on tuvastatud 220 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit, lisaks on kuus inimest surnud. Neli pühapäevast Itaalia kõrgliiga mängu on seetõttu juba ära jäetud. Teiste seas ei saanud väljakule Ragnar Klavani koduklubi Cagliari ja kolmandal kohal paiknev Milano Inter.

"Me plaanime mängud edaspidi läbi viia suletud uste taga," ütles Itaalia Jalgpalli Liidu president Gabriele Gravina. Nende kohtumiste hulgas, kuhu fänne kaasa elama ei lubata, võib olla ka pühapäevane Juventuse ja Interi matš.

Gravina tegi ettepaneku pidada kinniste uste taga ka Interi Euroopa liiga neljapäevane kodukohtumine Bulgaaria meistri Ludogorets Razgradi vastu. Esimese mängu võitis Inter võõrsil tulemusega 2:0.

Teisipäevane Meistrite Liiga avakohtumine Napoli ja Barcelona vahel on plaanitud pidada täies mahus, kuna San Paolo staadion asub nakatunud piirkonnast piisavalt kaugel.