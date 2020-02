ROK-i president: loodame olümpia siiski õigeaegselt pidada

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach ütles Jaapani ajakirjandusele, et ROK loodab, et vaatamata praegusele koroonaviiruse puhangule õnnestub suvised Tokyo olümpiamängud õigeaegselt pidada.

Kyodo uudisteagentuuri teatel kinnitas Bach Jaapani meediale, et ROK on keskendunud sellele, et olümpiamängud saaksid alata 24. juulil, nagu planeeritud.

Küsimusele, kas olümpiamängude õigeaegselt toimumisele on ka alternatiive, vastas Bach: "Ma ei hakka õli tulle valama ega rohkem spekuleerima."

Bachi sõnul on praegu kõige mõistlikum keskenduda senistele plaanidele ja valmistuda olümpiamängude läbiviimisele vastavalt planeeritule. Hiljutises intervjuus avaldas ROK-i liige Dick Pound, et ka olümpiamängude ärajäämine või mujale kolimine on variandid, kuid Bach ei soovinud neil teemadel sõna võtta.

"Meie prioriteet on keskenduda olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustele, tagades samal ajal sportlaste turvalisuse ja hoides nende tervist. Teeme selle nimel koostööd Jaapani ametivõimudega, maailma terviseorganisatsiooniga, Hiina olümpiakomiteega ja mitmete teiste rahvuslike olümpiakomiteedega," ütles Bach, viidates sellele, et koroonaviiruse puhang sai alguse Hiinast, kuid on nüüdseks levinud paljudesse riikidesse. "ROK on kogu aeg öelnud, et ettevalmistused Tokyo suveolümpiamängudeks jätkuvad ja ütlen seda ka nüüd. Meie eesmärk on sel suvel viia Tokyos läbi edukad olümpiamängud."