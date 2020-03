Team Ineos ei osale Kataloonia velotuurini mitte ühelgi võistlusel

Avalduses märkis Team Ineos, et otsusest on Rahvusvahelist Jalgratturite Liitu (UCI) juba teavitatud. Kui Strade Bianche, Tirreno-Adriatico ja Milano-San Remo jäävad Itaalias koroonaviiruse leviku tõttu niigi ära, siis võttis meeskond end maha ka Paris-Nice'i velotuurilt, Nokere Koerse'i ja Bredene Koksijide'i klassikutelt.

"Me võtsime sellise otsuse vastu erakorraliste asjaolude tõttu, millega me viimasel ajal silmitsi seisame," ütles Team Ineose pealik Dave Brailsford. "Hetkel on meeskonnas väga kurvad ajad. Me kaotasime ühe väga armastatud inimese."

Koroonaviiruse leviku tõttu võistluste ärajäämist kommenteeris ta järgnevalt: "Ma arvan, et see kõik on rattaspordi ja publiku huvides."

Ühtlasi lisas Brailsford, et võistlustelt eemale jäämisega välditakse olukorda, millesse satuti Araabia Ühendemiraatide velotuuri ajal, kus neli meeskonda jäeti hotelli karantiini.