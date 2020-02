Koroonaviiruse tõttu võib ära jääda kuulus rattavõistlus

Eelmise nädala lõpus jäid Itaalias ära mitmed spordivõistlused, sest koroonaviirus jõudis ka saapamaale. Põhjus, miks Vegni just Milano-San Remo pärast pabistab, on asjaolu, et koroonaviirus levib Itaalias just Lombardia piirkonnas, vahendab Marathon100.com.

"Sarnaselt kõigile paneb juhtunu meid muretsema. Samal ajal loodame, et asjad liiguvad paremuse suunas ja nakatunute arv ei suurene," lausus Vegni. "Otsustavaks saabki nakatunute arv ja see, kas olukord on kontrolli all. Meie korraldatavate võistluste seisukohast on oluline ka geograafiline asukoht. Toscana piirkonnas, kus Strade Bianche toimub, tundub olevat OK. Praegu ei tohiks seal probleeme tekkida."

Vegni kinnitas, et olukorda jälgitakse hoolikalt koostöös Itaalia terviseministriga. "Praegu ei ole Milano-San Remo jaoks plaani B ehk me ei ole kaalunud raja muutmist. Ei ole mõtet kolme neljandikku võistlusest kärpida," lisas Vegni.