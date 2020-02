Pikalt oodatud Itaalia kõrgliiga põnevusmäng jäeti koroonaviiruse tõttu ära

Itaalia jalgpalli kõrgliiga juhatus otsustas täna hommikul, et viis alanud nädalavahetusele planeeritud kohtumist jäävad koroonaviirusest tuleneva ohu tõttu ära. Algne plaan nägi ette kohtumiste pidamist publikule suletud staadionitel, aga nüüd jäeti need sootuks ära.

Lisaks matšidele Udinese – Fiorentina, AC Milan – Genoa, Parma – SPAL ja Sassuolo – Brescia kohtumistele jääb ära ka pühapäeva õhtul toimuma pidanud ülimalt oodatud duell tabeli liidri Torino Juventuse ja kolmandal kohal paikneva Milano Interi vahel, vahendab Soccernet.ee.

Ragnar Klavani koduklubi Cagliari kohtumine AS Romaga (pühapäeval Eesti aja järgi kell 19.00) praeguse seisuga toimub (publikuga), sest Cagliari asub teatavasti Sardiinia saarel, mitte Põhja-Itaalias, mis on koroonaviirusega kõige tõsisemalt pihta saanud.

Ametivõimud on kehtestanud mõnedes Põhja-Itaalia linnades karantiini, koroonaviirusesse (COVID-19) on nakatunud enam kui 300 inimest ja viimastel andmetel on Itaalias sellesse surnud 12 inimest.

Serie A teatas, et ärajäetud kohtumise mängitakse järele kolmapäeval, 13. mail. Tollele päevale planeeritud Itaalia karikafinaal lükati 20. maile.

