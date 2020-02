Itaalias mängiv Laak koroonaviirusest: konservid lähevad praegu kaubaks

Koroonaviiruse levik on mõju avaldanud ka Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Kertu Laagi tegemistele. Samuti Põhja-Itaalias, viirusepuhangu keskmeks olevast Milanost mitte liiga kaugel Chieri linnas elava ja treeniva Laagi naiskonna mitu liigamängu on viimastel päevadel tühistatud. Laagi sõnul võtab tema ise olukorda rahulikult ja liigseks muretsemiseks põhjust ei näe.

Põhja-Itaalias on koroonaviirusesse haigestunud üle 200 inimese. Viiruse ulatuslik levik on jätnud tugeva jälje ka spordielule. Tühistatud on Itaalia jalgpalli kõrgliiga mänge ja paljud mängud toimuvad kinniste uste taga ilma pealtvaatajateta. Täna pidi Itaaliasse eurosarja mängule sõitma Saaremaa võrkpallimeeskond, aga kolmapäeval Milanos toimuma pidanud kohtumine jäeti ära ja suure tõenäosusega mängitakse mõlemad CEV Challenge Cup'i veerandfinaalkohtumised järgmisel nädalal hoopis Saaremaal.

"See kõige hullem piirkond on meil naaberregioon," tõdes Laak intervjuus Vikerraadiole. "Ma ei ole ausalt öeldes isegi tahtnud kursis olla, kui hull see asi on. Alguses oli meil info, et saame oma kodumänge ikka pidada, aga mängupäeval öeldi, et meie regioonis jäetakse ikkagi kõik mängud ära. Nüüd otsustas alaliit, et 1. märtsini keegi mänge ei pea. Trenni saame oma saalis kenasti teha, sellega probleeme pole. Eks vaatame jooksvalt, kõik on suhteliselt infosulus."

"Nii palju, kui kuulnud olen, siis poodides lähevad kuivained ja konservid praegu päris hästi kaubaks," rääkis Laak üldisest Põhja-Itaalias valitsevast olukorrast. "Mõned avalikud kohad on rohkem kinni kui muidu, rahvakogunemisi jäetakse ära. Tänavapildis mina küll mingit vahet ei tähelda, Torinos tundub kõik normaalne. Mina selles mõttes väga ei pabista, välismaalasena kohalike inimestega nagunii ei suhtle. Sotsiaal- ja ülejäänud meedia paanika tekitamisest ei taha ma väga osa võtta. Kui öeldakse, et on trenn, siis lähen trenni ja kui öeldakse, et mäng jääb ära, mis siis ikka."

Kahel eelmisel hooajal Soome parimas klubis Salo Viestis mänginud Laak pallib esimest hooaega väga tugevas Itaalia liigas Chieri naiskonnas. Möödunud hooajal liigas 12. koha saanud Chieri on praegu liigatabelis seitsmes. Laagi sõnul on tema võistkonnal läinud kohati isegi üle ootuste hästi. Kuigi eestlanna enda hooajale jättis jälje novembris saadud hüppeliigesevigastus, on ta ka isiklikus plaanis senise hooajaga rahul.

"Peame endale ikka vahel meelde tuletama, et kui vaatame, kus see võistkond eelmisel hooajal oli, peame ikka väga rahul olema. Samas teadagi, et kui hakkab hästi minema, siis tahaks veel paremini," tõdes eestlanna. "Vahel jääme perfektsionismi natuke kinni ja kui midagi täpselt meie moodi ei lähe, tekib meil väike kramp. Minu ootused nii kõrged kindlasti ei olnud, olen väga positiivselt üllatunud. Meil on punt väga äge ja treener samamoodi, vahepeal tuletab meelde, et olge uhked selle üle, mida te teinud olete."

"Viimastel kuudel on mängutunnetuse leidmine natuke aega võtnud," jätkas Laak. "See vigastus natuke tõmbas hea hoo alla, mis mul olemas oli. Eks ma liigun rahulikult oma asjade suunas, need minutid, mis ma saan, kasutan kõik ära. Üritan trennides ennast näidata nii heast küljest kui võimalik ja loodan, et nii võistkond kui treener näevad, et minu puhul on olemas tugev variant, mida vajadusel kasutada."