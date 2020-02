Kontaveit tahab tänavu maailma kümne parema sekka murda

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 24.) alustab sel nädalal Dubais kõrgetasemelist WTA tenniseturniiri. Enne võistlust antud intervjuus avaldas Kontaveit, et sooviks sel aastal murda maailma edetabelis esikümnesse.

"Minu praegune eesmärk on jõuda esikümnesse," rääkis Kontaveit laupäeval meediale. "Selle saavutamiseks peab mul olema imeline aasta. Maailma 30 ja 50 parema seas on väga palju naisi, kes mängivad väga head tennist. Ma tean, et pean võistlema natuke paremini ja olema keerulistes olukordades tugevam."

Senise karjääri jooksul ühe WTA turniiri võitnud Kontaveit jõudis tänavustel Austraalia lahtistel veerandfinaali, kus jäi alla Simona Halepile. Hea esitus aasta esimesel slämmiturniiril aitas eestlannal tõusta maailma edetabelis üheksa kohta, 22. tabelireale. Kontaveidi karjääri kõrgeim tabelikoht on mullu aprillis saavutatud 14. positsioon.

Kontaveit alustab Dubai turniiri teisipäeval, minnes vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse murdnud rumeenlanna Sorana Cirsteaga (WTA 70.). "Enesekindlust mul kahtlemata on, aga seda saab harva pikalt nautida, sest kui üks turniir lõppeb, algab peagi järgmine. Austraalia lahtiste veerandfinaal andis mulle kindlasti enesekindlust. Vaatame, mida see nädal toob."