Kaks tundi ja 15 minutit kestnud matši alustas Martic servimurdega, kuid kaotas seejärel punkti kohe oma pallingul. Seejärel õnnestus horvaatlannal taas murdega ette minna, kuid 5:4 eduseisus suutis vastane uuesti vastu murda ja mängu kiiresse lõppmängu viia, kus Martic jäi alla 5:7.

Teises setis asus Martic 3:0 juhtima, kuid Rõbakinal õnnestus taas viigistada ja kallutas kiire lõppmängu teiselgi korral enda kasuks tulemusega 7:2. Martic servis kohtumise jooksul kaks ässa, kuid topeltvigu ei teinud. Rõbakina servis seevastu kuus ässa ja tegi neli topeltviga.

Kasahstani tennisist on tänavu jõudnud kõikidel turniiridel (va. suure slämmi turniirid) finaali, kus ta on osalenud. Võit Martici üle oli Rõbakinale sel hooajal 19. võiduks. See tähendab, et 20-aastane Rõbakina on jätkuvalt tänavusel hooajal enim võite teeninud naistennisist – senisest 22 mängust on ta kaotanud vaid kolm. Hooaja avaturniiril Shenzhenis jõudis ta finaali, seejärel võitis Hobarti turniiri, Austraalia lahtistel jäi kolmandas ringis alla maailma esireketile Ashleigh Bartyle ning eelmisel nädalal Peterburis jõudis taas finaali. Aasta tagasi paiknes ta maailma edetabelis 196. real, kuid sel nädalal tõusis ta enda karjääri kõrgeimale, 19. kohale.

Finaalis kohtub Rõbakina maailma teise reketi Simona Halepiga, kes alistas teises poolfinaalis ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 52.) tulemusega 6:2, 6:0. Kohtumine kestis kokku tund aega ja kolm minutit.