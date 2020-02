Kontaveit: Dubai väljakud tahavad kohanemist, pall põrkab siin kiirelt

"Arvan, et mängisin korraliku tempoga hea ja agressiivse mängu ning suutsin vastase hästi liikuma panna," rääkis Kontaveit mängu järel Postimehele. "Teadsin, et tal on head, tugevad löögid, aga teda jooksma pannes õnnestus need ohutuks muuta."

"Sain pärast Fed Cupi paar päeva puhata ja Dubaisse tulles oli mul neli-viis päeva aega oludega kohaneda. Siin on päris teistsugused tingimused: juba sisehallist välja minek vajab harjumist. Siin põrkab pall kiirelt ja kõrgele üles. Kindlasti teistsugune põrge kui Tallinki hallis ja eriti Austraalia lahtistega võrreldes," iseloomustas Eesti esireket.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 31.), kes alistas 1:6, 6:1, 6:1 maailma neljanda reketi, šveitslanna Belinda Bencici.