Tänak: teeme edusamme ja leiame autos üha rohkem enesekindlust

Hooaja avaetapil Monte Carlos katkestama pidanud Ott Tänak lõpetas Rootsi MM-ralli teisel kohal ja kinnitas, et nädalavahetus on tema jaoks olnud kasulik.

"Mul on hea meel Hyundai ridades esimest korda pjedestaalile jõuda, eriti arvestades nädalavahetuse keeruliste tingimustega," sõnas Tänak võistkonna pressiteate vahendusel. "Kindlasti saame siit kaasa võtta nii mõndagi positiivset. Auto näitas oma võimekust, peame lihtsalt sellega rohkem harjuma."

"Pärast Monte Carlot oli meie jaoks tähtis etapp lõpuni sõita, kogemusi hankida ja mõned punktid kirja saada," jätkas valitsev maailmameister. "Me ei suutnud võidelda esikoha eest, aga teeme edusamme ja leiame üha rohkem enesekindlust. Selle nurga alt vaadates oli meie jaoks kasulik nädalavahetus."

Kui Tänak tõi Hyundaile teise koha punktid, pidi Thierry Neuville leppima kuuenda ja Craig Breen seitsmenda kohaga. Tiimipealiku Andrea Adamo sõnul ei ole rõõmustamiseks palju põhjuseid. "Tõestasime taas, et teatud olukordades ei esine me piisavalt kõrgel tasemel," rääkis Adamo. "Vähemalt oleme Evansiga üldises paremusjärjestuses samal pulgal ja ei kaotanud palju ka tootjate arvestuses."

Nii Evans kui Neuville on MM-sarja liidritena kogunud 42 punkti. "Meil oli täna vaid üks eesmärk, milleks oli Power Stage'il punktide korjamine," tõdes belglane. "Tingimused olid äärmiselt keerulised ja me ei suutnud parimat aega välja sõita. Kogu ralli on olnud raske ja me ei oleks palju enamaks võimelised olnud."