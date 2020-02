Rootsi rallist loobumist kaalunud Poom: teeme esimese MM-stardi R5 autoga ikka ära

Eeloleval nädalalõpul sõidetakse Rootsis autoralli MM-hooaja teine etapp. Hooaja ainsale talverallile on numbri all 31 registreerunud ka Roland Poom ja Ken Järveoja, kellele see on karjääri esimeseks MM-stardiks neljaveolise Ford Fiesta R5 autoga.

Poom – Järveoja testisid eesootavaks talveralliks pühapäeval rallikeskusest Torsbyst 40 km kaugusel ning kirjutasid eile ka rada. Kui kolmapäeval oli õhus ka otsus, et kuna tänavu on rallit kehvade teeolude tõttu lühendatud ja pole mõtet erasõitjana eelarvet pooliku etapi peale kulutada, siis täna hommikul võeti vastu otsus, et Rootsi MM-rallil siiski starditakse.

"Pühapäevane test läks hästi. Sõitsime Torsbyst 40 km eemal ja olud olid väga talvised. Hetkel tundub, et rallil sõidetavad teed saavad olema natuke teistsugused, aga pilt on ees, kuidas R5 auto libedates oludes toimib," kommenteeris Poom. "Tunnen uues autos ennast juba mugavalt, see on kõige olulisem. Kuigi meil oli kolmapäeval ka pere ja toetajatega arutelu, et kas tasub n-ö poolikule rallile startida, siis täna hommikuks võtsime vastu otsuse, et teeme esimese MM-stardi R5 autoga ikka ära."

"Ralliks ei hakka endale konkreetset tulemusliku eesmärki panema. Usun, et see võib tekitada mitte vajalikku pinget," lisas Poom.

Rootsi MM-ralli algab reede hommikul 09.42 ja esimese võistluspäeva jooksul peaks võistlejaid ees ootama 63,68 km.