Anett Kontaveit: tunnen end energilisemana ja sain kohe mängu käima

Reedestele mängudele Austriaga läks Eesti vastu kahe 1:2 kaotuse pealt, mis teeniti avapäeval Kreeka ja neljapäeval Itaalia vastu. Esimeses matšis platsil käinud Elena Malõgina pidas võrdse heitluse Melanie Klaffneriga. Avasett oli äärmiselt võrdne, Malõgina jäi ka kaotusseisu, kuid suutis lõpuks seti enda kasuks keerata ja võita 7:6. Teises setis murdis Malõgina Klaffneri servi kahel korral ning teenis neljandal matšpallil võidu tulemusega 6:2.

"Eelkõige suutis ta end kokku võtta. Kui närveerid, siis ei ole lihtne mängida sellise vastase vastu nagu täna. Vastane ei löönud eriti palli. Sa pead ise tegema ja ise proovima rünnata. Kui sa oled natuke kange ja närveerid, siis see on raske. Tubli, et ta suutis end kokku võtta ja oma taset tõsta," ütles Eesti naiskonna kapten Märten Tamla intervjuus ERR-ile.

Kuna selleks hetkeks oli seis teisel väljakul Itaalia ja Kreeka mängus veel lahtine, saatis kapten Tamla Anett Kontaveidi teises mängus Julia Grabheri vastu platsile sõnadega, et matš tuleb 2:0 võita. Kontaveit, kes on ajavaheväsimusest üle saamas, saigi tund aega ja seitse minutit kestnud mängus kindla võidu, 6:1, 6:2.

"Ma üritasin seda mitte võtta pingena," rääkis Kontaveit. "Üritasin olla positiivne ja igat punkti täiega mängida ja mul tuli see täna hästi välja. Mulle tundus, et juba eile oli mul palju rohkem energiat, kui esimesel päeval. Tundsin end täna energilisena ja ma sain kohe mängu käima ning mängisin hea hooga, surusin vastast hästi ja olen tänasega rahul."

Kui Eesti paarismäng algas, oli Itaalia 3:0 võit Kreeka vastu juba põhimõtteliselt kindlustatud ja Eestil seega alagrupi teine koht käes. Nii otsustas Tamla Kontaveidile paarismänguks puhkust anda ja platsile saata noore Saara Orava koos Valeria Gorlatšiga. Eesti ise hakkab homme play-off-matši mängima Ukrainaga. Mängu võitja pääseb aprillikuus üleminekumängudele.

"Neil on väga tugev koosseis. Mina pean ilmselt [Elina] Svitolinaga mängima ja eks see on kindlasti väga raske mäng. Aga ma usun, et kõik on võimalik ja ma loodan, et rahvas tuleb meid toetama," lisas Kontaveit.

Laupäevased mängud algavad kell 13.