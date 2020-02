Tamla: jäin oma tüdrukutega igatahes rahule

Päeva esimeses matšis alistus Elena Malõgina (WTA 553.) Dajana Jamstremskale (WTA 26.) tulemusega 3:6, 1:6. Teises matšis kohtusid koondiste esinumbrid Anett Kontaveit ja maailma neljas reket Elina Svitolina, kus Kontaveit võitis 6:3, 7:6 (5), 6:2. Otsustavas paarismängus läksid Kontaveit ja Malõgina vastamisi Marta Kostjuki (WTA 167.) ja Lesia Tsurenkoga (WTA 128.), kes jäid aga kindlalt peale 6:2, 6:0.

"Mina jäin oma tüdrukutega igatahes rahule. See tulemus praegu on muidugi pettumus, pärast kaotust Ukrainale, aga tulime siia mängima, et jõuda play-off'i ja play-off'i me ka jõudsime. Kahjuks Ukraina tüdrukud mängisid super paarismängu ja siin meil eriti variante ei olnud," kommenteeris naiskonna kapten Märten Tamla ERR-ile.

"Minu arust Elena [Malõgina] mängis väga hästi. Ma arvan, et ta tõestas endale, tõestas ka teistele ja tõestas ka minule, et ta on võimeline kõrgemal mängima, kui tema rankingu praegu näitab."