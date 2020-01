19-aastane noormees tuli üllatuslikult sprindis Norra meistriks

Õnneliku kaotajana viimasena finaalsõitu pääsenud Evensen oli finaalis selgelt parim ja hakkas tähistama juba 300 m enne finišit. Lõpusirgel jõudsid küll teised talle lähemale, aga Evensen võttis siiski kindla võidu.

"Väga hull, sõidud läksid päeva jooksul üha lihtsamaks," tunnistas Evensen Norra ringhäälingule. "See on väga lõbus. Kindlasti ei jää see viimaseks korraks."

"Ma ei ole Norra uus Kläbo (kolmekordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister, 23-aastane Johannes Kläbo – toim). Kavatsen saada paremaks kui tema," teatas Evensen. "Kui ta oleks täna startinud, oleksin tema ka alistanud. Olen selles täiesti veendunud."

Teise koha sai Havard Taugböl, kes detsembris jõudis esimest korda MK-etapil pjedestaalile, kolmanda kohaga pidi leppima Sindre Skar.

Neljas oli Kasper Stadaas, viienda koha sai karjääri jooksul sprindis seitse MK-etappi võitnud Eirik Brandsdal ja kuuendana lõpetas finaali Erik Valnes. Algselt pääses finaali ka Finn Haagen Krogh, kuid enne starti teatas žürii, et Krogh rikkus poolfinaali lõpuspurdi ajal reegleid ja ta kukutati selles sõidus viimaseks.

Naiste sprindis tuli Norra meistriks valitsev sprindi maailmameister Maiken Caspersen Falla, hõbemedali võitis Ane Appelkvist Stenseth ja pronksi Mathilde Myhrvold.