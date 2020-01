LeBron James kerkis kõigi aegade skoorijate edetabelis kolmandaks

Kui kolmandal veerandil oli jäänud mänguaega veel seitse ja pool minutit, siis mängis James end mööda Anthony Davisest ning viskas ajaloolised punktid, millega möödus kõigi aegade edetabelis Kobe Bryantist. Kui James oli kirja saanud karjääri 33 643 punkti, võttis treener aja maha, mille jooksul sai korvpalluri auks rõkata terve saalitäis inimesi.

Kohtumise jooksul sai James kirja 29 punkti ning kõigi aegade edetabelis on tal nüüd 33 655 punkti. "Ma olen õnnelik juba siis, kui saan Kobe Bryantiga lihtsalt vestelda, sest ta on üks kõigi aegade paremaid korvpallureid," ütles James peale mängu ajakirjanikele. "See mees on saanud kaks särki üles riputada Staples Centeri kontserdi- ja spordihallis. See on lihtsalt hullumeelne."

Jamesist eespool on veel Karl Malone 36 928 ja Kareem Abdul-Jabbar 38 387 punktiga.

Tulemused:

Utah – Dallas 112:107

Detroit – Brooklyn 111:121 (la)

Cleveland – Chicago 106:118

Minnesota – Oklahoma City 104:113

Philadelphia – LA Lakers 108:91