Karjus olukorrast Austraalias: oleks ilm ühtlaselt halb, siis oleks asi hapu

"Ilm on siin väga heitlik ja näiteks eile oli 24 tunni jooksul neli aastaaega. Õhtuks läks +18 kraadi peale ja päeval oli 37 kraadi sooja. Vihma sadas vahepeal, siis oli päikest, oli pilvi, oli tuult, oli kõike. Ilm muutub siin väga kõvasti," rääkis Karjus intervjuus ERR-ile. "Eks see tahma ja tolmu värk oleneb palju tuulest. Eile oli vihmane ja siis läks natuke klaarimaks ning kõva tuulemöll pühkis taeva puhtamaks. Siin ei tea, kust kohast need pilved tulevad ja kus need päris tulekahjud on. Väga ebaselge on kogu see värk siin."

"Väga ebaselge on ka see, kuidas see kõik tervisele mõjub. Keegi ei ole sellest päris täpselt aru saanud. Eks ta kindlasti mõjutab. Meil pidi ka eile trenn algama kell 11, aga see lükati edasi, kuna õhusaaste näitajad olid väga punased. Aga lõpuks lasti kõik peale," jätkas Karjus. "Mängijad ikkagi natuke nurisevad. Siin on meeletu palavus samuti vahepeal. Nagu ma ütlesin alguses ka, siis ilm muutub siin väga palju. Otseselt pole midagi küll ära jäänud, aga mängijatel on suhteliselt raske hingata ja minul endal ka, kes ma elan hotelli 17. korrusel, silmad ikkagi natuke kipitavad, kui hommikul ärkan. Eks ta kuskilt läbi akende natuke imbub sisse. Täna oli seevastu näiteks hästi ilus ilm, eile oli üks hullemaid. Kohalikud ütlevad ka nii. Elame näeme, mis siin edasi hakkab saama."

Karjuse sõnul on üldiselt kõigil meeleolu hea, eriti päevadel, mil ilm on ilusam. "Oleks ühtlaselt halb, siis oleks väga hapu kogu see värk siin. Aga kuna on eredamaid momente ka, siis see kaalub üle selle," lisas Karjus. "Eks see on nendel suur vastutus, kui turniir lihtsalt ära jätta. Täna näiteks ma ei näe ühtegi põhjust - hea värske õhk on ja siin on kohe mõnus hingata. Majandusele see jätaks ka oma jälje. See on väga hästi organiseeritud üritus ja siia on lennanud palju inimesi. Heategevust on samuti palju. Näiteks eilegi korraldati suur heategevusmatš. Üle kogu maailma aidatakse Austraaliat väga palju."

Karjus on ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 120.) juhendaja. Austraalia lahtised meistrivõistlused algavad 20. jaanuaril.