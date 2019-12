Peamurdmist nõudvas WTA tenniseviktoriinis on küsimus ka Kaia Kanepi kohta

Naiste tennise katuseorganisatsioon WTA avaldas enda kodulehel kaks tänavust hooaega kokku võtvata viktoriini. Neist raskemas on küsimus ka Kaia Kanepi kohta.

Raskemat viktoriini nimetatakse eksperttaseme viktoriiniks ja küsimused on tõesti parajad pähklid. Ühtekokku on 20 küsimust ja 15. küsimus puudutab Kanepit.

Meenutatakse, et Kanepi sai Prantsusmaa lahtistel avaringis jagu asetatud mängijast, sakslanna Julia Görgesist ning seejärel tahetakse teada, mitu asetatud mängijat on Kanepi slämmiturniiride esimeses ringis alistanud. Variandid on viis, kuus, seitse ja kaheksa.

Kui see küsimus tundus sulle lihtne, saad end eksperttaseme viktoriinis proovile panna siin.

Lihtsamate küsimustega viktoriini leiab siit.