Silver Karjuse hoolealune läheb esmaspäeval vastamisi maailma esireketiga

Aasta esimese suure slämmi tenniseturniiri ehk Austraalia lahtiste meistrivõistluste avapäeva mängukavast on selge kolme suurema väljaku kohtumised. Eesti aja järgi esmaspäeva hommikul kell kümme läheb maailma esireket, australlanna Ashleigh Barty vastamisi ukrainlanna Lesia Tsurenkoga, keda juhendab Silver Karjus.

Karjus alustas ukrainlannaga koostööd detsembris. Praegu paikneb Tsurenko maailma edetabelis 120. real.

Varem on Tsurenko ja Barty kahel korral kohtunud ja mõlemal on kirjas üks võit. Seejuures viimati olid nad vastamisi kaks aastat tagasi Brisbane'is ja siis jäi peale just Tsurenko.

Rod Laveri nime kandva peaväljaku esimeses kohtumises tulevad Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul kell 2 väljakule tiitlikaitsja, tänavu 3. asetatud jaapanlanna Naomi Osaka ja Tšehhi tõusev täht Marie Bouzkova, neile järgnevad 8. paigutusega ameeriklanna Serena Williams ja venelanna Anastassia Potapova ning päeva kolmandas kohtumises lähevad vastamisi 3. asetusega šveitslane Roger Federer ja ameeriklane Steve Johnson. Peaväljaku päeva viimases kohtumises on vastamisi tiitlikaitsja, 2. paigutust omav serblane Novak Djokovic ja sakslane Jan-Lennard Struff.

Margaret Courti nime kandva väljaku päevase sessiooni ehk Eesti aja järgi kell 2 öösel algava mängupäeva avavad 13. asetatud kanadalane Denis Shapovalov ja ungarlane Marton Fucsovics, neile järgneb tšehhitaride vastasseis, kui eelmise aasta finalist, tänavu 7. paigutatud Petra Kvitova kohtub Katerina Siniakova. Päevase sessiooni lõpetab sel väljakul eelmise aasta Wimbledoni avaringi kordusmatš, kus turniiri noorim mängija ehk 15-aastane ameeriklanna Coco Gauff läheb vastamisi vanima mängija ehk 39-aastase ameeriklanna Venus Williamsiga. Wimbledonis jäi mäletatavasti peale Gauff.

Margaret Courti väljaku õhtuse sessiooni avamängus kohtuvad 6. asetatud kreeklane Stefanos Tsitsipas ja itaallane Salvatore Caruso ning päeva viimases mängus 24. paigutusega ameeriklanna Sloane Stephens ja hiinlanna Zhang Shuai.

Suuruselt teisele väljakule ehk Melbourne Arenale on kavandatud neli matši – meie aja järgi kell 2 öösel algavas avamängus kohtuvad 8. asetatud itaallane Matteo Berrettini ja austraallane Andrew Harris, seejärel lähevad vastamisi ameeriklanna Kristie Ahn ja karjääri viimast turniiri mängiv endine maailma esireket Caroline Wozniacki. Neile järgnevad 18. paigutusega bulgaarlane Grigor Dimitrov ja argentiinlane Juan Ignacio Londero. Päeva viimases matšis tuleb väljakule Sam Stosur, kelle vastane selgub kvalifikatsioonist.

Esmaspäeval alustab turniiri ka Kaia Kanepi, ka tema saab enda vastase kvalifikatsiooniturniirilt, mis lõpeb laupäeval. Pärast valikvõistluste lõppu selgub ka ülejäänud esmaspäevane mängugraafik.