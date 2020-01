VIDEO | Sloveenlanna jättis hingamisprobleemide tõttu kvalifikatsiooni pooleli

Sloveenlanna Dalila Jakupovic oli sunnitud oma mängu pooleli jätma, kuna teda tabas ootamatu köhahoog. Õhu kätte saamiseks langes tennisist põlvili, kuna tundis, et madalamal saab ta paremini hingata. Nii teenis loobumisvõidu šveitslanna Stefanie Voegele, kuigi Jakupovic oli esimese seti võitnud 6:4 ning teises setis oli seis 5:6.

"See oli väga halb. Ma ei ole kunagi midagi sellist kogenud ja ma olin hirmul," kommenteeris Jakupovic tekkinud olukorda. "Ma kartsin, et ma kukun kokku. Ma ei suutnud enam käia ja tundsin, et maapinna lähedal on rohkem õhku."

Turniiri korraldaja Craig Tiley sõnul tehakse tihedalt koostööd ekspertidega, et otsustada, kuidas edasi minna. "Me võtsime täna vastu otsuse, et peatame treeningud ja lükkame kvalifikatsiooni edasi. Selle ajaga läksid tingimused paremaks."

On räägitud ka, et kui olukord Melbourne'is muutub mängijatele ohtlikuks, toimuvad kohtumised sise- ja suletava katusega väljakutel.

Lisaks Jakupovicile vajas hingamisprobleemide tõttu meditsiinilist abi ka Eugenia Bouchard ning Melbourne'ist kümne kilomeetri kaugusel Kooyongis peetud näidiskohtumine Maria Šarapova ja Laura Sigmundi vahel jäeti pooleli.