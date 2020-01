Kontaveit: tunnen, et olen sama heas vormis kui enne haiguspausi

"Kõige rohkem on hea meel selle üle, kuidas ma mängisin ja kui vabalt end tundsin. Treeningud on vilja kandnud ja ma tunnen end väga hästi," ütles Kontaveit Delfile. "Tunnen end olevat sama heas vormis kui enne pausi ja loodan, et see väljendub ka mu järgmistes mängudes."

"Suutsin tema tempos püsida ja raskeid lööke kätte saada ning tema elu võimalikult raskeks teha. Arvan, et võitlesin hästi ja olin hammastega igas pallis kinni," kommenteeris Kontaveit matši Hsiehiga.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi maailma edetabelis üheksandal real paikneva hollandlanna Kiki Bertensiga. "Kiki ei ole top10 mängija ilmaasjata. Ta on tugev ning liigub ja servib väga hästi. Kindlasti keeruline vastane. Aga ka mina tunnen end hästi ja olen valmis mängima. Saan endast anda ainult parima ja eks vaatab, mis saab," ütles Kontaveit.