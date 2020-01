Halva õhukvaliteedi tõttu lükati Austraalia lahtiste kvalifikatsioone edasi

Aasta esimese suure slämmi turniiri ehk Austraalia lahtiste meistrivõistluste treeningud peatati ja kvalifikatsiooni lükati ühe tunni võrra edasi väga halva õhukvaliteedi tõttu, mille on põhjustanud ulatuslikud maastikupõlengud.

Teisipäeval alanud kvalifikatsiooniturniiri eel mõõdeti Melbourne'is õhukvaliteediks 229, mis vastava indeksi järgi on väga kahjulik. Sellest tulenevalt peatati treeningud ning kvalifikatsiooniturniiri algus lükati edasi ühe tunni võrra edasi. Korraldajate sõnul peaksid olud paranema ning parameetreid jälgitakse pidevalt.

"Kõik järgnevad otsused võetakse vastu ilmastikuandmete järgi ning tihedas koostööd meie meditsiinitöötajate ja teadlastega," märkisid korraldajad sotsiaalmeedias. "Meie jaoks on alati kõige tähtsam nii mängijate kui ka fännide tervis."

Austraalia lahtiste meistrivõistluste põhiturniir algab 20. jaanuaril.

Austraalia maastikupõlengud said alguse 1. juulil ning hävinenud on üle 10 miljoni hektari loodust. Põlengud on nõudnud vähemalt 28 inimelu.