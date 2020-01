Suvi EM-finaalturniirist: jälgin huviga meile tuttavate meeste käekäiku

Käsipalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril on kõik võistkonnad mänginud vähemalt ühe kohtumise ning suurturniirile kohaselt on nähtud üllatusi, imelisi individuaalseid sooritusi ja suurepärast õhkkonda. Rein Suviga, kes on finaalturniiril toimimas Venemaa koondise abilisena, koostöös vaatamegi nüüd peale esimeste mängude tulemustele.

"Omal ajal mängisin Rootsis ning ju siis on neil mingi kontakt alles jäänud ja enne turniiri võeti minuga ühendust," kommenteeris Suvi oma pääsemist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kulisside taha. "Minu ülesanne on siin aidata Venemaa koondist kõigega, alates tõlkimisest ja majutusest, kuni õigete veepudelite ja näpumäärde purkide hankimiseni."

A-alagrupis on Horvaatia alustanud võimsalt alistades kindlalt nii Montenegro, kui Valgevene, kes mõlemad on teeninud ühe võidu. Kusjuures montenegrolastele oli see esimene võit riigi ajaloos. Serbia jätkab punktita. B-alagrupis võttis Austria kodupubliku ees oma superstaari Nikola Bilyki 12 värava toel võidu Tšehhi üle ning Põhja-Makedoonia alistas põnevas matšis viimase sekundi viskest Ukraina.

"Sellel turniiril jälgin just eriti suure huviga mängijaid, kellega oleme Eesti käsipalluritega pidevalt kokkupuutunud. Näiteks Valgevene, Ukraina ja Läti koosseisus on ju palju Balti liigas osalevaid sportlasi," kommenteeris endine koondise treener võistluste käiku. "Kui valgevenelased Serbia alistasid tekkis hea tunne, et ei ole see tase nii hull ju midagi. Alles me ju ise ka mängisime samade palluritega Mesikäpa hallis võrdselt."

C-alagrupis jäid turniiri debütandid Läti ja Holland visa võitluse järel esimeses voorus kindlalt alla vastavalt Hispaaniale ja Saksamaale. Lätlaste Uvis Strazdinši, kes mängib klubikäsipalli Kehra eest, sooritus valiti esimese vooru parimaks. Teises ringis alistasid hispaanlased ehk üllatavaltki kindlalt sakslased ning hollandlased olid üle meie lõunanaabritest. D-alagrupp algas suurüllatusega, kui turniiri üks favoriit Prantsusmaa jäi alla Portugalile. Teises kohtumises alistas kodupubliku ees mängiv Norra oma staari Sander Sagoseni 12 värava toel kindlalt võistluste debütandi Bosnia ja Hertsegoviina.

"Rahva huvi turniiri vastu on olnud meeldivalt suur. Näiteks üleeile helistati mulle Venemaa konsultaadist ja paluti muretseda nende diplomaatidele kuus piletit esimesel kohtumisele, kuid isegi neile ei olnud korraldajatele enam kohti leida," lausus Suvi Skandinaavia riikides toimuva käsipallihulluse kohta. "Taanlased on ostnud ligi 70 protsenti Malmös toimuva turniiri piletitest ning vaba kohta saalis leida on pea võimatu."

E-alagrupp algas samuti suure pauguga, kui võistluste eel suurimaks favoriidiks peetud taanlased jäid senise finaalturniiri põnevaimas kohtumises alla Islandile. Islandlaste mängujuht Aron Palmarsson vedas välja müüdud areeni ees oma riigi võimsa võiduni valitsevate maailmameistrite ja olümpiavõitjate üle. Matši jooksul nihkus Taani superstaar Mikkel Hansen rekorditele lähemale, kui temast sai alles neljas mängija, kes on Euroopa meistrivõistluste ajaloos ületanud 200 värava piiri. Alagrupi teises kohtumises jäi Venemaa tasases võitluses alla Ungarile.

F-alagrupis alustas finaalturniiri võimsalt kodupubliku ees mängiv Rootsi, kes alistas kindlalt Šveitsi. Rootslaste väravavaht tegi imelise partii 18 tõrjega ning lõpetas pea 50-protsendilise tõrjeprotsendiga. Teises kohtumises võitis Sloveenia Poolat.

"Kindlasti ootan Sloveenia ja Rootsi omavahelist mängu. Sloveenlaste eesotsas on rootslaste kuulsasse 2000. aastate alguse plejaadi kuulunud Ljubomir Vranjes. Mees kindlasti tunneb oma kodumaalaste käekirja ning tahtmine näidata on suur." lisas Suvi. "Sama perioodi meestele korraldati siin ka uhke tseremoonia ning selle kohtumise atmosfäär saab kindlasti olema võimas."

Euroopa meistrivõistluste finaalturniir käsipallis toimub 9. – 26. jaanuar ning võitjad selgitatakse viimasel nädalavahetusel Stockholmis pea 30 tuhandelise publiku ees.