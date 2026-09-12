Läti võrkpallurid said EM-il esimese kaotuse

Kui turniiri avapäeval oli Läti saanud jagu alagrupi võõrustajast Rumeeniast 3:1 (26:24, 18:25, 25:21, 26:24), siis teises kohtumises enam nii hästi ei läinud ning Saksamaa oli kõigis kolmes geimis kindlalt üle.

Saksamaal on nüüd D-alagrupis kaks võitu, sest päev varem alistati ka Türgi 3:1. Grupi favoriidiks tuleb siiski lugeda Prantsusmaad, kes on seni pidanud vaid ühe mängu ja alistanud Šveitsi 3:0.

B-alagrupis on hästi alustanud võõrustaja Bulgaaria, kel kirjas kaks võitu. Avavoorus pandi paika Põhja-Makedoonia 3:0 ja reede õhtul samal moel ka Portugal. Samuti on kahe võiduga alustanud Ukraina: Iisrael alistati 3:1 ja reedel ka Põhja-Makedoonia 3:0.

A-alagrupis on kõik koondised pidanud vaid ühe mängu. Kui võõrustaja Itaalia oli avapäeval üle Rootsist 3:0, siis teisel päeval alistas Tšehhi tulemusega 3:1 Kreeka ja medalinõudlejate ringi kuuluv Sloveenia sai jagu Slovakkiast 3:0.

Sarnane seis on C-alagrupis Tamperes, kus pallib ka Eesti, kes jäi avavoorus alla Serbiale 1:3 (23:25, 24:26, 28:26, 22:25). Võõrustaja Soome alustas turniiri aga 3:0 võiduga Taani üle ja Belgia sai jagu Hollandist 3:1.

Kõigist alagruppidest pääseb edasi kaheksandikfinaali neli paremat. Pooled kaheksandik- ja veerandfinaalidest mängitakse Torinos ja pooled Sofias. Medalimängud peetakse Milanos.