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Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / IMAGO/STEINSIEK.CH
Jalgpalli MM

Šveits alistas jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri B-alagrupi viimases voorus võõrustaja Kanada 2:1 ja läheb esimesena 1/16-finaali.

Esimest poolaega alustas paremini Šveits, kuid pärast joogipausi kandus initsiatiiv rohkem Kanada kätte. Poolajapausile mindi siiski seisul 0:0.

Teist poolaega oli mängitud aga vaid mõnikümmend sekundit, kui värava ees jäi vabaks Ruben Vargas ja lõi Šveitsi juhtima. 57. minutil sai pika palli Breel Embolo ja jättis selle Johan Manzambile, kes lõi oma turniiri kolmanda tabamuse.

75. minutil otsustas Kanada peatreener Jesse Marsch vahetada väljakule aastatel 2023-2024 Nõmme Kaljus tegusid teinud Promise Davidi, kes vaid minut hiljem saatis Nathan Saliba tsenderdusest palli Euroopa võistkonna puuri.

Kanada viimaste minutite ponnistused seekord vilja ei kandnud ja Šveits sai seitsme punktiga alagrupis esikoha. Kanada jäi nelja punktiga teiseka ja pääseb samuti 32 tugevama hulka, kuigi esikohale tulles saanuks nad pidada ka järgmise kohtumise kodumaal.

B-alagrupp

Šveits

2
:
1

Kanada

90:00

  • Vargas46'
  • Manzambi57'
  • P. David76'

Teises mängus alistas Bosnia ja Hertsegoviina tulemusega 3:1 Katari (29. Kerim Alajbegovic, 34. ov Ibrahim Abunada, 80. Ermin Mahmic - 42. Hasan Al Haydos) ning evib samuti lootusi 1/16-finaali jõuda. Sarnaselt Kanadale koguti neli punkti, aga eurooplaste väravatevahe on selgelt kehvem. Katari ootab aga kindlasti kojusõit.

B-alagrupp

Bosnia ja Hertsegoviina

3
:
1

Katar

90:00

  • Alajbegovic29'
  • Abunada (ov)34'
  • Mahmic80'
  • Al Haydos42'

Enne mängu

Kolmapäeval alustatakse alagrupifaasi kolmanda vooruga ja esimesena pannakse asjad paika B-alagrupis, kus teiste seas mängib ka turniiri üks kolmest võõrustajast ehk Kanada.

B-alagrupis pole keegi veel edasipääsu kindlustanud ja keegi pole ka kindlalt konkurentsist langenud, kuid kõige parem väljavaade on siiski kahel telemängu osalisel.

Kanada alustas turniiri 1:1 viigiga Bosnia ja Hertsegoviina vastu, kusjuures suure osa mängust oli Vahtralehemaa koondis tagaajaja rollis. Teises mängus saadi aga suurelt 6:0 jagu eelmise korra võõrustajast Katarist.

Šveitsi turniir on olnud mõnevõrra sarnane. Esimeses mängus tehti 1:1 viik Katariga, aga erinevalt Kanadast oli Šveits ise enamiku mängust juhtimas, kuid üleminutitel lasti vastasel viigistada. Teises mängus Bosnia ja Hertsegoviinaga teeniti aga 4:1 võit, kuigi veel 73. minutil oli seis 0:0.

Kahe vooru järel on Kanadal ja Šveitsil seega neli punkti. Bosnia ja Hertsegoovina ning Katar jätkavad ühe punktiga. Seega piisab Kanadal ja Šveitsil viigistada, et kindlasti kahe esimesena edasi minna. Kaotusest võib samuti piisata, aga siis sõltub juba natuke ka teise mängu tulemusest.

Kui ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel saab Kanada - Šveitsi mängule elada kaasa telepildi vahendusel, siis otseblogi vahendusel hoiame lugejat sündmuste käiguga kursis ka Bosnia ja Hertsegoviina - Katari mängus toimuvaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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