Karelson võitis Jerevanis kõrgetasemelise maadlusturniiri

Karelson alustas võistlust kaheksandikfinaalist, kus alistas grusiini Gor Aivasjani 4:0. Veerandfinaalis tuli eestlasel vastamisi minna kodupubliku ees maadelnud 2024. aasta U-23 maailmameistri Haik Khlojaniga, kelle Karelson alistas 3:1. Khlojan oli kaheksandikfinaalis alistanud olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri Musa Jevlojevi.

Poolfinaalis alistas Karelson tasavägises kohtumises iraanlase Mohammad Hadi Seyedi 6:5 ning jõudis finaali. Seal oli tema vastaseks 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist ja U-23 Euroopa meister Magomed Murtazalijev. Eesti maadleja võitis finaali kindlalt 3:0 ja kindlustas turniirivõidu.

Samas kehakaalus teenisid kolmanda koha iraanlane Seyedi ja soomlane Arvi Savolainen.

Teistest Eesti maadlejatest sai võidu kirja kuni 130-kiloste meeste seas võistelnud Kevin Uspenski, kes alistas grusiini Rati Talikišvili 7:7 viigiseisult viimase punktiga. Edasisest võistlusest loobus Uspenski vigastuse tõttu.

Artur Jeremejev (–77 kg) kaotas grusiinile Giorgi Chikhikvadzele 0:2, Edvin Kin (–87 kg) jäi 1:3 alla venelasele Saveri Barisovile ning Eerik Pank (–130 kg) kaotas avaringis venelasele Mihhail Laptevile 1:10 ja lohutusringis iraanlasele Karimi Mahmadile 0:7.