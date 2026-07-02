X!

Karelson võitis Jerevanis kõrgetasemelise maadlusturniiri

Maadlus
Richard Karelson
Richard Karelson Autor/allikas: UWW
Maadlus

Eesti Kreeka-Rooma maadleja Richard Karelson võitis Armeenia pealinnas Jerevanis peetud Benur Pašajani mälestusturniiri kuni 97-kiloste meeste kehakaalus.

Karelson alustas võistlust kaheksandikfinaalist, kus alistas grusiini Gor Aivasjani 4:0. Veerandfinaalis tuli eestlasel vastamisi minna kodupubliku ees maadelnud 2024. aasta U-23 maailmameistri Haik Khlojaniga, kelle Karelson alistas 3:1. Khlojan oli kaheksandikfinaalis alistanud olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri Musa Jevlojevi.

Poolfinaalis alistas Karelson tasavägises kohtumises iraanlase Mohammad Hadi Seyedi 6:5 ning jõudis finaali. Seal oli tema vastaseks 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist ja U-23 Euroopa meister Magomed Murtazalijev. Eesti maadleja võitis finaali kindlalt 3:0 ja kindlustas turniirivõidu.

Samas kehakaalus teenisid kolmanda koha iraanlane Seyedi ja soomlane Arvi Savolainen.

Teistest Eesti maadlejatest sai võidu kirja kuni 130-kiloste meeste seas võistelnud Kevin Uspenski, kes alistas grusiini Rati Talikišvili 7:7 viigiseisult viimase punktiga. Edasisest võistlusest loobus Uspenski vigastuse tõttu.

Artur Jeremejev (–77 kg) kaotas grusiinile Giorgi Chikhikvadzele 0:2, Edvin Kin (–87 kg) jäi 1:3 alla venelasele Saveri Barisovile ning Eerik Pank (–130 kg) kaotas avaringis venelasele Mihhail Laptevile 1:10 ja lohutusringis iraanlasele Karimi Mahmadile 0:7.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

TÄNA OTSE
18.55
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. FC Kuressaare – Tallinna FC Flora

viimased uudised

12:51

Eesti judokad jõudsid kadettide EM-il kahel korral esiviisikusse

12:17

Karelson võitis Jerevanis kõrgetasemelise maadlusturniiri

11:43

Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

11:09

Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

10:35

TÄNA OTSE | Premium liigas võõrustab Kuressaare Florat

10:01

Eesti U-20 käsipallikoondis alustas kontrollmänge suure kaotusega

09:29

Kohtunikule käratanud Kyrgios: kõik need reeglid on niikuinii nii rumalad

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

08:18

Djokovic alistas Tsitsipase ja kirjutas end Wimbledoni rekordiraamatusse

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

07:10

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

01.07

MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

01.07

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika Uuendatud

01.07

Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka Uuendatud

30.06

Haalandi värav viis Norra 16 hulka

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo